POL-BI: Nachtrag zu: Hochwertiges Gemälde entwendet - Öffentlichkeitsfahndung

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte beschädigten zwischen Montag, 07:00 Uhr, und Dienstag, 10.05.2022, 07:30 Uhr, Baumsetzlinge, die auf dem Gelände des Oberstufen-Kollegs an der Universitätsstraße standen. Zeugen gesucht. Am Dienstagnachmittag erstattete ein Lehrer des Oberstufen-Kollegs Anzeige im Polizeipräsidium Bielefeld wegen einer Sachbeschädigung an etwa 200 Erlen und 50 Stieleichen. Der ...

mehr