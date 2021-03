Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer erkennt den rasenden Urkundenfälscher?

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Stadtgebiet-

Mit Fotos eines Tatverdächtigen suchen Ermittler des Verkehrskommissariats Hinweise zu der Identität eines wiederholt zu schnell fahrenden Mercedes-Fahrers, an dessen PKW falsche Kennzeichen angebracht waren.

Der Gesuchte fuhr am Mittwoch, 20.05.2020, an der Herforder Straße und am Montag, 08.06.2020, an der Cheruskerstraße mit einem Mercedes mit dem falschen und nicht ausgegebenen Kennzeichen BI-HA 7856. In beiden Fällen wurde er durch eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage fotografiert.

Wer kennt den Mann?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 entgegen.

