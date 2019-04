Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht auf der Autobahn - aufmerksame Zeugen verfolgen beteiligten Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - Ein Ehepaar aus Osnabrück hat am Samstag, 13.04.2019, durch seine Aufmerksamkeit und Bereitschaft für die schnelle Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 33 bei Paderborn gesorgt.

Die beiden Zeugen im Alter von 44 Jahren waren gegen 14:30 Uhr auf der Autobahn A 33 in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs. Sie bemerkten in Höhe der Anschlussstelle Mönkeloh, wie der vor ihnen fahrende Pkw in Schlangenlinien fuhr.

Dabei touchierte der beobachtete schwarze Ford Focus, eine in diesem Bereich seitlich stehende Warnbarke, sodass sie umstürzte. Scheinbar unbeirrt setzte der Ford Fahrer seine Fahrt in Schlangenlinien fort. Er verließ an der Anschlussstelle Paderborn-Elsen die Autobahn, um anschließend direkt in Fahrtrichtung Brilon auf die A 33 zu fahren.

Die Zeugen, die ihre Beobachtungen sofort der Polizei meldeten, blieben hartnäckig hinter dem Ford Focus, so dass die alarmierten Autobahnpolizisten schnell zum Ford aufschließen konnten. Dieser verließ an der Anschlussstelle Paderborn-Zentrum wiederum die A 33 und fuhr auf die B 1, wo er schließlich angehalten und überprüft werden konnte.

Der 73-jährige Fahrzeugführer aus Unterfranken war alleine im Pkw unterwegs und wirkte bei der Kontrolle den Beamten gegenüber sehr teilnahmslos und desorientiert. Als nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand bekannt wurden, stellten die Autobahnpolizisten den Führerschein des 73-Jährigen sicher. Er wurde wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Zeitgleich wird das zuständige Straßenverkehrsamt informiert, um über den Fortbestand der Fahrerlaubnis zu entscheiden.

Der Ford Focus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Unter anderem war der vordere rechte Reifen völlig drucklos. Den entstandenen Gesamtsachschaden schätzten die Beamten auf über 1.000 Euro.

