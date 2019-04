Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünf Fahrzeuge in einer Straße zerkratzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - In der Nacht auf Donnerstag, den 07.04.2019, beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge in der Bonhoefferstraße mithilfe eines spitzen Gegenstandes.

Eine 35-jährige Anwohnerin entdeckte am frühen Nachmittag des 07.04.2019, einen Kratzer an ihrem Auto, der vom Kotflügel bis zum Heck reichte. Dabei fielen ihr Beschädigungen an weiteren Fahrzeugen in der Straße auf. Eine weitere Fahrzeughalterin konnte den Zeitraum auf den 06.04.2019, 23:00 Uhr, bis 07.04.2019, 13:00 Uhr, eingrenzen. Die Täter zerkratzten die jeweils linke Fahrzeugseite von fünf geparkten Fahrzeugen - darunter ein Audi, zwei Seats, ein BMW und ein Skoda.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

