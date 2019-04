Polizei Bielefeld

POL-BI: Geparkten Opel beschädigt - flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Quelle -

Zwischen Mittwoch, den 27.03.2019, und Donnerstag, verursachte ein PKW-Fahrer an der Wilfriedstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Polizei sucht den Unfallflüchtigen und Zeugen.

Gegen 10:45 Uhr parkte eine Bielefelderin ihren Opel Signum an der Wilfriedstraße Höhe Hausnummer 29. Am Donnerstag, gegen 10:15 Uhr, bemerkte sie an ihrem Wagen Beschädigungen an der hinteren Fahrzeugtür, dem Kotflügel und dem Rad Lauf. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell