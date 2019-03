Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb lenkt Seniorin ab und greift in den Einkaufskorb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Samstag, den 23.03.2019, gelang es einem Dieb mit einem Ablenkungsmanöver einer Seniorin Bargeld zu stehlen.

Die 85-jährige Bielefelderin kaufte in einem Supermarkt an der Jöllenbecker Straße, in der Nähe der Straße Husemanns Kamp, ein. Während des Einkaufs befand sich ihr Korb im Einkaufswagen. Auf dem Korb lag die Handtasche mit persönlichen Gegenständen und einer kleinen, blauen Ledermappe. Plötzlich tippte ihr ein unbekannter Mann auf die Schulter, zeigte auf den Boden und sagte: "Da unten Geld". Die Seniorin bückte sich daraufhin, um die Münzen aufzuheben. Es handelte sich hierbei um ein paar 10 und 20 Cent Münzen. Der Mann unterstützte die Seniorin noch kurz beim Aufsammeln und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Als sie schließlich ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass sich die kleine Ledermappe nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Augenscheinlich war sie von dem Mann abgelenkt worden und der Mann oder eine zweite Person konnte dies ausnutzen, um die Ledermappe aus der Handtasche zu entwenden. Der Dieb war etwa 50 Jahre alt und trug kurze, glatte, braune Haare. Die Dame beschreibt sein Aussehen als südländisch.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell