Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld-Windflöte, Buschkampstraße, Unfall mit schwer verletzter Person und Fz-Totalschaden

Bielefeld (ots)

Am Abend des 11.03.2019 gegen 22:35 Uhr wurden die Leitstellen der Rettungsdienste als auch der Polizei in Bielefeld über einen Unfall auf der Buschkampstraße in Höhe der Gasselstraße informiert. Hierbei wurde der 43-jährige Fahrer eines VW-Buli aus Bielefeld schwer verletzt. Nach ersten Feststellungen hatte der Fahrer in Richtung Bielefeld fahrend im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte frontal gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Der Fz-Führer wurde nach Erstversorgung mit einen Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeuges wurde die Buschkampstraße in beide Richtungen bis ca 00:30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 6.000,- Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine deutlich vor dem Kurvenbereich beginnende Ölspur festgestellt, die sich bis hinter die Unfallstelle verläuft. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Ölspur ursächlich für den Unfall ist. Seitens der Feuerwehr wurden Kräfte nachalarmiert, um die Ölspur mittels Bindemittel zu beseitigen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten, sich unterr der Telefonnummer 0521-545-0 beim Verkehrskommissariat des PP Bielefeld zu melden.

