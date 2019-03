Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksame Zeugen verständigen Polizei nach Kioskeinbruch

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Samstag, den 09.03.2019, brachen zwei unbekannte Männer in ein Kiosk an der Heeper Straße ein.

Gegen 04:00 Uhr wurden zwei Anwohner durch ein lautes Geräusch in ihrer Straße geweckt. Sie beobachteten, wie sich zwei Einbrecher durch eine zerschlagene Fensterscheibe Zugang zu einem Kiosk verschafften. Im Verkaufsraum sahen sich die Unbekannten um und stahlen Tabak und Zigaretten. Kurz darauf verließen sie den Kiosk und rannten die Heeper Straße zunächst stadteinwärts, um dann nach links in die Otto-Brenner-Straße abzubiegen. Gemäß Zeugenaussagen waren die Männer zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,90 Meter groß, von normaler Statur. Beide waren schwarz gekleidet und trugen Taschen bei sich.

Hinweise zum Einbrecherduo nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

