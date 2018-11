POL-BI: Die Polizei warnt vor Enkeltrick - viele Senioren reagieren selbstbewusst

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Zum wiederholten Mal erreichte eine Betrugswelle Bielefelder Senioren. Am Donnerstag, 29.11.2018, reagierten zahlreiche ältere Menschen besonnen am Telefon und ließen die Trickbetrüger abblitzen. In einem Fall bewahrte eine Bankangestellte eine Bielefelderin vor einer Geldübergabe.

Sensibel sollten Sie bei Anrufern werden, die sich mit ähnlichem Wortlaut melden:

"Hallo Oma, rat mal wer hier ist?"

"Hallo Tante - hier ist dein Neffe - ich benötige deine Hilfe..."

"Hallo hier ist die Verwandtschaft - könntest du mir mit Geld aushelfen? Ich komme um 11:30 Uhr vorbei."

Bei einer 83-jährigen Bielefelderin war eine Anruferin so überzeugend am Telefon aufgetreten, das sie sich auf den Weg zu ihrer Bank machte, um eine geforderte Summe abzuheben. Eine Angestellte der Bankzentrale in Sieker wurde aufmerksam, als die 83-Jährige einen hohen Geldbetrag anfragte und informierte die Polizei.

Ein einfacher Tipp der Polizei: Legen Sie einfach den Hörer auf und lassen Sie sich auf keinen Fall in ein Gespräch verwickeln, indem die sprachgewandten Trickdiebe zum Zuge kommen.

Einige Senioren waren mit folgenden Antworten erfolgreich:

"Das stimmt doch gar nicht. Ich lege auf und rufe die Polizei."

"Ich habe kein Geld zu Hause und keine Kontovollmacht mehr"

"Welcher Neffe denn? Ich gebe den Hörer an meine Tochter weiter."

