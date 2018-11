POL-BI: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin stößt frontal auf entgegenkommendes Fahrzeug

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Auf der Rheinallee stießen zwei Pkw am Freitag, den 23.11.2018, frontal zusammen. Zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 08:45 Uhr befuhr die 59-jährige Bielefelderin mit ihrem silbernen Opel Astra die Rheinallee in Richtung Senner Hellweg, als sie mit einem grauen Seat Alhambra zusammenfuhr. Die beiden Insassen, eine 45-jährige Bielefelderin und ihre 26-jährige Tochter, wurden dabei leicht verletzt. Nach Zeugenaussage fuhr der Opel mittig auf der Fahrbahn. Die stark alkoholisierte Opelfahrerin konnte sich hingegen nicht erklären, warum plötzlich der Airbag aufging und das Auto qualmte. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an. Mutter und Tochter wurden zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 7000 Euro.

