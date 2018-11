POL-BI: Bewaffnete Räuber überfallen Busfahrer

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Großdornberg - Am Mittwoch, den 21.11.2018, bedrohten zwei bewaffnete Männer einen Busfahrer an der Haltestelle Vulsiekshof in seinem Fahrzeug.

Gegen 18:00 Uhr parkte ein Fahrer seinen Linienbus an der Haltestellte Vulsiekshof, um dort zu pausieren. Nach wenigen Minuten erschienen zwei mit Sturmhauben maskierte Männer an der Tür des Busses. Es gelang ihnen, die verschlossene Bustür zu öffnen und ins Fahrzeuginnere zu steigen. Dort ging einer der Männer auf den Fahrer zu und bedrohte ihn mit einem Messer. Er forderte den Fahrer auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Im Anschluss flüchteten die Täter etwa 100 Meter über den Gehweg der Babenhauser Straße, in Richtung Wertherstraße, und bogen nach rechts in die Bautzener Straße ab. Einer der Täter ist circa 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 m groß. Neben der Sturmhaube trug er zur Tatzeit eine dunkle Jacke, Jeanshosen und schwarze Handschuhe.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Zeugenhinweise unter der 0521-5450.

