POL-BI: Rettungseinsatz stört Einbrecher

Am Samstag, den 10.11.2018, brach ein Täter an der Straße Achenkamp in ein Wohnhaus ein. Das Signalhorn eines Rettungswagens trieb den Einbrecher zur Flucht.

Gegen 02:40 Uhr brach ein Täter ein Fenster eines Hauses an der Straße Achenkamp auf und stieg ein. Während er die Räume nach Wertsachen durchsuchte, näherte sich ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene. Offenbar durch die Sirene aufgeschreckt, flüchtete der Einbrecher über Nachbargrundstücke in Richtung Jöllheide.

Eine Anwohnerin fand auf der Flucht verlorene Beute und benachrichtigte die Polizei. Die Beamten stellten den gefundenen Schmuck sicher und übergaben ihn einem Berechtigten.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

