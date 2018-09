POL-BI: Diebin stiehlt PKW des Zeitungszustellers

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brake-

Am Donnerstag, den 06.09.2018, erbeutete eine Diebin an der Herforder Straße Höhe der Milser Straße den VW Lupo eines Zeitungausträgers.

Gegen 02:25 Uhr hielt ein Zeitungszusteller seinen Wagen an der Herforder Straße Höhe der Milser Straße an. Er stieg aus seinen VW Lupo aus, ließ den Schlüssel in dem Zündschloss stecken und begann die Zeitung auszutragen. Als der Bielefelder sich zu dem VW umwandte, bemerkte er eine Frau, die in seinem Lupo hinter dem Steuer saß. Der Zeitungsausträger versuchte, die Täterin aus dem Wagen zu ziehen. Die Diebin setzte sich erfolgreich zur Wehr und flüchtete mit dem Lupo in Richtung Brake. Eine Fahndung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ.

Das Opfer beschrieb die Täterin als 30 bis 35 Jahre alt, circa 165 cm bis 170 cm groß, schlank, mit längeren Haaren zum Zopf gebunden und bekleidet mit einem roten Pullover.

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld