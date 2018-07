POL-BI: Diebstahl einer Handtasche auf dem Flohmarkt - eine Person festgenommen

Bielefeld (ots) - AK/Bielefeld-Stieghorst- Während am Sonntag, den 08.07.2018, ein Täter die Verkäuferin an einem Flohmarktstand an der Schweriner Straße in ein Gespräch verwickelte, stahl ein Mittäter die Handtasche der Frau.

Gegen 12:30 Uhr verwickelte ein Mann eine 50jährige Verkäuferin auf dem Flohmarkt im Ortsteil Stieghorst in ein umfangsreiches Verkaufsgespräch über Reinigungsmittel. Durch das Gespräch wurde die Verkäuferin von ihrem Stand weggelockt, was ihr dann aber schnell ungewöhnlich erschien. Mit Blick zurück zu ihrem Verkaufsstand bemerkte sie einen weiteren Mann, der sich in diesem Moment ihre, auf einem Tisch befindliche, Handtasche nahm und davon lief. Die Frau verfolgte laut rufend den Mann und konnte ihm kurze Zeit darauf wieder die Handtasche entreißen. Der anschließend flüchtige Täter wurde durch das Opfer als ca. 30jähriger Südländer, ca. 170cm groß mit untersetzter Figur und kurzen Haaren beschrieben. Der Täter soll mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Durch die lauten Rufe aufmerksam gewordene Passanten hielten den ersten Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den 53jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.

Die Polizei bittet um Hinweise unter: Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

