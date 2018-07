POL-BI: Zeugen verfolgen Handyräuber - Polizisten nehmen den Täter fest

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Bethel-

Am Sonntag, den 08.07.2018, raubte ein Täter einer Bielefelderin in der Stadtbahn das Handy. Zeugen verfolgten den Flüchtenden über die Artur-Ladebeck-Straße und Gadderbaumer Straße. Polizisten nahmen den Räuber wenig später fest.

Gegen 12:45 Uhr saß eine 61-jährige Bielefelderin in der Stadtbahn Linie 1 in Richtung Brackwede und telefonierte mit ihrem Handy. An der Haltestelle Artur-Ladebeck-Straße Höhe Betheleck stieß sie ein Mann von hinten an, entriss ihr das Handy und sprang aus der Bahn. Der Täter rannte mit der Beute in Richtung Gadderbaumer Straße davon. Das Opfer lief um Hilfe rufend hinter ihm her.

Ein 31-jähriger Bielefelder hörte dies, informierte über Notruf die Polizei und nahm mit seinem Fahrrad die Verfolgung des Räubers auf. Im Königsweg sah er den Täter einen Gegenstand weg werfen. Während der Verfolger anhielt und die weggeworfene Handyschutzhülle aufnahm, bat das Opfer am Behteleck einen 46-jährigen Fahrradfahrer um Hilfe. Mit der Beschreibung des Räubers nahm der Angesprochene ebenfalls die Verfolgung auf. An der Kreuzung Maraweg/ Bethelweg sah er den Räuber in ein Haus laufen. Über den Hinterausgang lief der Täter weiter über den Bethelweg in Richtung Missionsweg. Hier verlor der 46-Jährige ihn aus den Augen.

Anhand der von den Zeugen angegebenen Täterbeschreibung erkannten Polizisten im Rahmen der Fahndung den Flüchtigen an der Kreuzung Missionsweg/ Karl-Siebold-Weg. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Täter im Bohnenbachweg festnehmen.

Der 32-jährige polizeibekannte Bielefelder zeigte anschließend den Polizisten die versteckte Beute. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Er ging in Haft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell