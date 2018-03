POL-BI: Zu schnell und mit Drogen unterwegs

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Senne - Polizeibeamte stoppten am Donnerstag, 01.03.2018, einen Autofahrer weil er die Geschwindigkeit auf der Friedrichsdorfer Straße überschritten hatte. Anschließend musste er wegen Drogenkonsums zu einer Blutprobe folgen.

Auf der Friedrichsdorfer Straße war ein 32-jähriger Bielefelder mit 68 km/h unterwegs. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft betrug die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

Gegen 15:20 Uhr hielten ihn Beamte des Verkehrsdienstes in seinem BMW an. Bei der Kontrolle erkannten sie Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Der 32-Jährige absolvierte einen Drogenvortest und musste den Polizisten auf die Wache folgen. Dort nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Der BMW-Fahrer trat seinen Heimweg zu Fuß an.

