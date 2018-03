POL-BI: Falsche Polizeibeamte bedrängen Senioren

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Mitte- Zwei Trickbetrüger drängten sich am Donnerstag, 01.03.2018, unter einem Vorwand in die Wohnung zweier Rentner. Sie wollten die Wertgegenstände sehen und ergriffen die Flucht, als die Senioren mit der richtigen Polizei drohten.

Als eine 86-jährige Bielefelderin gegen 17:40 Uhr ihre Wohnungstür in der Oldentruper Straße, Nähe der Wilbrandstraße, aufschließen wollte, standen plötzlich zwei Männer neben ihr. Die beiden gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten, dass es in dem Mehrfamilienhaus und in ihrer Wohnung einen Einbruch gegeben habe. Die Täter habe man sofort gefasst und nun müsste man die Wertsachen der Seniorin überprüfen. Zu diesem Zwecke sollten die Bielefelderin und ihr 88-jähriger Ehemann all Wertgegenstände hervor holen und zeigen.

Die beiden Betrüger zeigten in der Wohnung einen vermeintlichen Dienstausweis. Das Ehepaar erkannte einen deutlichen Unterschied zu den echten Polizeiausweisen. Sie kündigten den angeblichen Polizeibeamten an, die richtige Polizei zu verständigen. Daraufhin flüchteten die Männer aus der Wohnung.

Bei den Betrügern soll es sich um circa 180 cm große Männer von südländischem Aussehen mit dunklen Jacken gehandelt haben. Die Täter haben akzentfreies Deutsch gesprochen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei rät, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Rufen Sie den Notruf 110 der Polizei an, wenn Sie bedrängt werden oder der Verdacht einer Straftat vorliegt.

