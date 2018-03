POL-BI: Geparkter Pkw angefahren

Bielefeld (ots) - TS / Bielefeld / Sennestadt - Auf einem Parkplatz neben einem Tennisplatz in Sennestadt, wurde ein geparkter Pkw in der Zeit zwischen Freitag, 23.02.2018, und Sonntag, 25.02.2018, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der oder die Verursacherin kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden und entfernte sich von der Unfallstelle an der Elbeallee.

Der 51-Jährige Bielefelder Fahrer hatte seinen grauen Volvo am Freitag gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz am Tennisplatz an der Elbeallee geparkt. Am Sonntag gegen 12:00 Uhr kehrte er zu seinem Pkw zurück und stellte den Unfallschaden fest.

Durch einen Anstoß wies der Volvo eine großflächige Delle am linken hinteren Kotflügel auf.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / Tel. 0521/545-0

