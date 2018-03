POL-BI: Autofahrer trinkt Bier am Steuer

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Mitte- Am Mittwoch, 28.02.2018, kontrollierte die Polizei einen Audi-Fahrer, der während der Fahrt Bier getrunken haben sollte. Aufgrund eines positiven Vortests musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Die Leitstelle der Polizei erhielt gegen 20:15 Uhr einen Hinweis auf einen alkoholisierten Audi-Fahrer, der über den Ostwestfalendamm kommend stadtauswärts fahren soll.

Auf der Stapenhorstraße erkannten die Beamten den beschriebenen Audi. Kurz darauf hielten sie ihn in der Kurt-Schumacher-Straße an. Auf der Rücksitzbank bemerkten die Polizisten eine Kiste Bier, aus der zwei Flaschen fehlten. Eine geöffnete Flasche steckte zwischen dem Fahrersitz und der Mittelkonsole. In einem Ablagefach unter dem Lenkrad lagen zwei leere Bierdosen und eine leere Bierflasche.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Der 49-jährige Bielefelder gab an, am Nachmittag lediglich zwei Flaschen Bier getrunken zu haben.

Aufgrund des hohen Wertes transportierten ihn die Polizisten ein Krankenhaus, in dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Audi- Fahrer erhielt eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell