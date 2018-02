POL-BI: Trickdieb scheitert an aufmerksamen 21-Jährigen

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Sennestadt- Am Dienstag, 27.02.2018, versuchte ein Trickdieb einer Besucherin in einem Schnellrestaurant ihr Handy zu stehlen. Die 21-Jährige reagierte schnell und der Täter flüchtete ohne Beute.

Gegen 16:30 Uhr saß eine 21-Jährige aus Delbrück an einem Tisch des Schnellimbisses in der Hansestraße. Ihr Smartphone hatte sie vor sich liegen. Plötzlich kam ein Mann an ihren Tisch. Er legte einen Zettel mit einer Klarsichthülle auf ihr Handy. Kurz darauf nahm der Mann den Zettel wieder an sich, das Smartphone lag nicht mehr auf dem Tisch.

Die 21-Jährige bemerkte dies und reagierte sofort. Sie riss dem Trickdieb das Smartphone aus der Hand. Der Dieb flüchtete aus dem Schnellrestaurant in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter soll es sich um einen circa 35-jährigen, etwa 165 cm großen Mann mit dickerer Nase, schütterem schwarz-grauen Haaren, einem Dreitagebart und einer khakifarbenen Jacke gehandelt haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei rät, Wertgegenstände nicht offen liegen zu lassen. Geben Sie den Dieben keinen Anreiz!

