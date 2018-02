POL-BI: Schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 bei Bielefeld

Bielefeld (ots) - Bu. Am Dienstag, den 27.02.2018 gegen 14:47 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesautobahn 2, Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd. Im Steigungsstück des "Bielefelder Berges" kam es aufgrund hohen Verkehrsaufkommens zu Verkehrsstauungen. Ein rumänischer Sattelzugfahrer, der den rechten Fahrstreifen befuhr, erkannte die bereits vor ihm stehenden Fahrzeuge nicht und fuhr nahezu ungebremst in das Stauende. Durch die Wucht des Anpralls wurden insgesamt vier LKW ineinander geschoben. Der rumänische Sattelzugführer musste mit schwerem Gerät der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Er und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Die weiterhin an dem Unfall beteiligten LKW-Fahrer, ein 58-jähriger Sattelzugführer aus Soest, ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Minden, sowie ein 47-jähriger LKW-Fahrer aus Unna und sein Beifahrer, verletzten sich leicht. Die schwerverletzten Personen wurden mittels Rettungswagen der Feuerwehr Bielefeld in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle leichtverletzten Personen konnten nach ambulanter Behandlung, noch vor Ort, entlassen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme wurde die Bundesautobahn für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Eine Ab- bzw. Vorbeileitung des Verkehrs erfolgte durch Kräfte der alarmierten Autobahnmeisterei Herford. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von bis zu 7 km. Es entstand Sachschaden in 6-stelliger Höhe.

