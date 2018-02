POL-BI: Geparkter Pkw angefahren

Beschädigter Toyota Corolla Bild-Infos Download

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Heepen - An einem Wohnhaus, neben einem Altenzentrum in Heepen, wurde ein abgestellter Pkw am Donnerstag , 22.02.2018, durch ein anderes Auto angefahren. Der oder die Verursacherin kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden und fuhr an der Heeper Straße davon.

Die 77-jährige Bielefelder Fahrerin hatte ihren silbernen Toyota Corolla zwischen 10:30 Uhr und 17:00 Uhr an einem Wohnhaus, an dem Kleinen Teich am Leithenhof, abgestellt. Eine Anwohnerin informierte die 77-Jährige über einen entdeckten Unfallschaden an dem Toyota.

Durch einen Anstoß wies der Toyota Kombi eine Delle an der hinteren linken Tür auf. Zudem waren Abriebspuren am hintern linken Radlauf erkennbar.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell