POL-BI: Autodiebe stehlen hochpreisige Limousine

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Senne - In der Nacht zu Montag, 26.02.2018, haben Autodiebe in Senne einen Audi A 8 gestohlen.

Ein 31-jähriger Bielefelder hatte seinen blauen Audi A8 am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, am Bökenbrinkweg abgestellt. Gegen 01:30 Uhr stand die Limousine noch vor dem Wohnhaus in der Sackgasse. Am Montagmorgen war der Pkw gegen 07:35 Uhr von seinem Abstellort verschwunden.

Unbekannte Autodiebe hatten das Keyless-Go-System des Fahrzeugs ausgetrickst. Sie verschwanden mit dem Pkw, in einem Wert von circa 50.000 Euro. Der blaue Audi A8 war 2015 in Bielefeld zugelassen worden.

Um das Risiko der möglichen Übertragung von Signalen eines Keyless-Go-Systems zu minimieren, rät die Polizei:

Bewahren Sie Ihre Autoschlüssel möglichst zentral in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus - mit einem größtmöglichen Abstand zu den Außenwänden - auf. Hilfreich können zusätzlich funkwellenabgeschirmte Etuis oder Boxen sein. Die Schlüssel sollten Sie direkt nach dem Verschließen Ihres Pkw in den geschützten Behältern deponieren.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545

