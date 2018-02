POL-BI: Betrüger erbeuten Schmuck

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Hoberge-Uerentrup-

Am Montag, den 26.02.2018, gaben sich Täter in der Mönkebergstraße als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:00 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür eines Ehepaars in der Mönkebergstraße, nahe des Fronwegs. Als die Bielefelder die Tür öffneten, täuschten die Männer vor, Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma zu sein und die Leitungen im Haus zu kontrollieren. Während der Ehemann einem der Täter in das Obergeschoss folgte, schickte der andere die Ehefrau zu dem Verteilerkasten in den Keller. Die kurze Abwesenheit nutzte der Betrüger um ein Kästchen mit Schmuck zu stehlen. Zusammen mit seinem Begleiter verließ er danach die Wohnung. Die Opfer bemerkten wenig später den Diebstahl.

Die beiden Tatverdächtigen werden als 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit schwarzen Haaren, mit einem gepflegten Äußeren, bekleidet mit dunklen langen Jacken und schwarzen Hosen, beschrieben. Sie sprachen mit Akzent und trugen Aktenmappen mit Schriftzug des Unternehmens. An ihren Jacken befanden sich Anstecker mit dem Logo des Telekommunikationsunternehmens.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

