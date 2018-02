POL-BI: Täter entwenden Geld, Zigaretten und Schokoriegel

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Milse- In der Nacht zu Freitag, 23.02.2018, drang ein unbekannter Täter in einen Kiosk auf dem Gelände der P+R Station Milse ein. Er flüchtete mit Bargeld, mehreren Schachteln Zigaretten und diversen Schokoriegeln.

Der 22-jährige Eigentümer bemerkte am Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr den Einbruch am Kiosk in der Milser Straße. In dem Verkaufsraum lagen einige Süßwaren verteilt, die Zigarettenauslage hatte der Täter komplett geleert. Anschließend war er durch die aufgebrochene Seitentür in unbekannte Richtung geflohen.

Ein Mitarbeiter hatte den Kiosk am Vorabend gegen 22:00 Uhr verlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

