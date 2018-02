POL-BI: Diebe nutzen günstige Gelegenheiten

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Zwischen Freitag und Sonntag, 25.02.2018, erbeuteten Diebe in einer Arztpraxis, in einem Lokal und in einer Sport- und Freizeithalle Bargeld. Zeitweise ließen die Besitzer ihre Wertgegenstände unbeaufsichtigt.

Damit Sie das Risiko eines Diebstahls minimieren, empfiehlt die Polizei:

Geben Sie in der Öffentlichkeit besonders acht auf Ihre wertvollen Dinge. Erhöhen Sie durch ein gesundes Misstrauen Ihre Aufmerksamkeit.

Am besten verteilen Sie Ihre Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und tragen Sie sie nah bei sich.

Am Freitag besuchte ein 57-jähriger Bielefelder eine Arztpraxis an der Finkenstraße. Zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr hatte er seine Jacke an die Garderobe im Wartezimmer gehängt. Später bemerkte er, dass sein Portemonnaie aus einer Jackentasche gestohlen wurde.

Eine 24-jährige Bielefelderin hielt sich am Samstag gegen 01:30 in einem Lokal an der Ecke August-Bebel-Straße und der Friedrich-Verleger-Straße auf. Um 02:30 Uhr schaute sie nach ihrer Handtasche. Doch die schwarzweiße Tasche stand nicht mehr an ihrem Abstellort unter einem Kickertisch. Zudem waren Haus- und Autoschlüssel und ihr rotes Lederportemonnaie verschwunden.

Während des Aufenthalts in einer Arena für Laserspiele wurde einer 47-Jährigen aus Bad Oeynhausen am Sonntag Geld gestohlen. Zwischen 15:05 Uhr und 18:00 Uhr befand sie sich an einem Tisch im Vorraum zur Spielhalle an der Stadtheider Straße. Dort hatte sie ihre Handtasche deponiert. Selbst als sie einmal den Raum verließ, wären ihre Bekannten an dem Tisch gewesen. Später fiel ihr auf, dass Bargeld aus ihrem Portemonnaie fehlte.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell