POL-BI: Handtaschenraub in der Altstadt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Erst lauerte ein Unbekannter am Samstag, 24.02.2018, einer Bielefelderin in der Garage auf, anschließend entriss er ihr die Handtasche und lief in Richtung Klosterplatz davon.

Gegen 09:18 Uhr stellte die 80-Jährige ihren Pkw in einer Garage in einem Innenhof an der Goldstraße ab. Plötzlich tauchte ein fremder Mann an ihrer Beifahrerseite auf. Er verschwand mit schwankendem Gang in Richtung des Ausgangs zur Goldstraße, als die Autofahrerin mit einem Anruf bei der Polizei drohte.

Während die Bielefelderin eine Tür in dem Innenhof aufschloss, stieß sie der Unbekannte gegen eine Hauswand. Dabei stürzte sie und der Mann nahm ihr die Handtasche ab. Er flüchtete zum Klosterplatz. Durch den Angriff verletzte sich die ältere Dame im Bereich des linken Unterarms.

Wenig später entdeckte ein Passant die hochwertige Damenhandtasche auf dem Klosterplatz und gab sie an die Besitzerin zurück. Aus der Tasche fehlten keine Gegenstände.

Die Polizei fahndete im Nahbereich - traf aber nicht mehr auf den tatverdächtigen Räuber.

Die Personenbeschreibung:

Männlich, circa 35 Jahre alt, ungefähr 172 cm groß und dunkelhäutig. Er trug ein dunkles Kapuzenshirt - die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen - und eine graue Jogginghose.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

