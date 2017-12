POL-BI: Fußgänger bei Verkehrsunfall am Bethel-Eck leicht verletzt

Bielefeld (ots) - Am Montag überquerte gg. 19:55 Uhr ein 41-jähriger Fußgänger aus Bielefeld die Artur-Ladebeck-Straße in Höhe der Einmündung Gadderbaumer Straße, in Richtung Stadtbahnhaltestelle. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Gütersloh befuhr die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Oberntorwall. In Höhe der Fußgängerfurt kollidierte er mit dem Fußgänger. Durch die Kollision wurde der Fußgänger leicht verletzt. Es entstand nach ersten Ermittlungen kein Sachschaden.

