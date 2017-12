POL-BI: Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bielefeld Sennestadt wurden am Samstag 2 Pkw Fahrer schwer und 2 mitfahrende Kinder leicht verletzt

Bielefeld (ots) - Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen beachtete ein 79-jähriger Fiat Panda Fahrer aus Bielefeld, gg. 11:25 Uhr, beim Linksabbiegen von der Henleinstraße auf die Lämershagener Straße, nicht die Vorfahrt einer 23-jährigen BMW Fahrerin aus Bielefeld, die die Lämershagener Straße in Richtung Paderborner Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Pkw. Dabei wurden der Fahrer und die Fahrerin schwer verletzt. Die im BMW mitfahrenden 16- und einjährigen Mädchen erlitten leichte Verletzungen. Von der Feuerwehr waren für die notärztliche Versorgung der Verletzten zwei Notärzte am Unfallort. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Beweissicherungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Lämershagener Straße für ca. 1 Stunde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,--Euro.

