POL-BI: Zeugenhinweis führt zur Festnahme von Autoaufbrechern

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Eine Nachbarin alarmierte die Polizei am Donnerstagabend, 21.12.2017, zu zwei verdächtigen Personen auf dem Gelände eines Autohändlers an der Artur-Ladebeck-Straße. Als Polizeibeamte auf die beiden Tatverdächtigen trafen, zeigten die sich mit Bierdosen in der Hand völlig ahnungslos.

Eine 46-Jährige und ein 18-Jähriger beobachteten gegen 22:50 Uhr auf einem benachbarten Grundstück, zwischen der Astastraße und der Eisenbahnstraße, zwei Männer, die sich für mehrere Minuten dort aufhielten.

Während sich ein Mann an die Fahrertür eines BMW X5 begab und der andere an der Straße Schmiere stand, informierte die Bielefelderin die Polizei.

Wenig später kamen die beiden beschriebenen, tatverdächtigen Männer einer Polizeistreife auf dem Fußweg entlang der Artur-Ladebeck-Straße mit Bierdosen entgegen. Der 44-jährige bulgarische Staatsangehörige und der 38-jährige lettische Staatsangehörige gaben sich unschuldig.

Die Polizisten nahmen das Duo fest, weil ein Türschloss des BMW aufgebrochen war und sie Handschuhe und Einbruchwerkzeug auf dem Firmengelände fanden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell