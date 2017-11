POL-BI: Nachtrag zu: Autos in Parkhaus beschmiert

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Bethel - Zeugen beobachteten am Freitag, 17.11.2017, erneut die beiden jugendlichen Farbschmiererinnen in dem Parkhaus am Bethelplatz und informierten die Polizei. Der Bezirksdienstbeamte erschien an der Handwerkerstraße und erwischte die beiden 16-jährigen Mädchen auf frischer Tat. Bei der Polizei erstatteten mehrere Autofahrer Anzeigen, weil ihre Pkw mit einem schwarzen Stift beschriftet wurden.

