POL-BI: Autos im Parkhaus beschmiert

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Bethel - In der Tiefgarage am Bethelplatz beschädigten Unbekannte am Mittwoch, 15.11.2017, und am Donnerstag, 16.11.2017, mit einem schwarzen Farbmarker, abgestellte Autos.

Eine 23-Jährige aus Grafschaft parkte ihren weißen Seat Ibiza am Mittwoch gegen 11:00 Uhr in dem Parkhaus an der Handwerkerstraße. Sie kehrte um 16:00 Uhr zurück und bemerkte, dass ihre Motorhaube mit einem schwarzen Stift beschmiert wurde.

Am Donnerstag traf eine 27-Jährige aus Bad Fredeburg in der Tiefgarage auf drei Jugendliche. Der Junge und die beiden Mädchen liefen sofort davon. An einem geparkten Audi A 5 erkannte die 27-Jährige Schriftzüge, die mit einem schwarzen Filzstift auf die Motorhaube aufgebracht wurden. Sie verständigte den ihr bekannten Besitzer des Audis, der die Polizei wegen der Sachbeschädigung einschaltete.

Nach Aussage der Zeugin sollen die Mädchen circa 15 Jahre alt sein. Eine trug lange blonde Haare, sie war auffallend schlank und mit einem grauem Parka bekleidet. Die zweite trug brünette Haare und auch einen Parka.

In dem Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 16:40 Uhr wurde zudem am Donnerstag ein abgestellter Seat Inca mit einem schwarzen Marker beschmiert. Die 49-Jährige Besitzerin fand ihren Pkw in dem Parkhaus mit Schriftzügen auf der Motorhaube vor und erstattete Anzeige.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

https://bielefeld.polizei.nrw/



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell