POL-BI: Kurierdienstfahrer bemerkt Autoknacker

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In Nähe eines Tatorts nahmen Polizeibeamte am Mittwoch, 15.11.2017, einen jungen Autoaufbrecher, an der Straße Auf dem Langen Kampe, fest. Er ist mit einem Komplizen für mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in der jüngsten Vergangenheit verantwortlich und musste die Untersuchungshaft antreten.

Ein 25-jähriger Bielefelder bemerkte gegen 04:58 Uhr Geräusche und zwei Unbekannte an seinem abgestellten Mercedes Vito am Trachtenweg. Eine Nacht zuvor war ein weiteren Transporter von ihm aufgebrochen worden und er informierte die Polizei.

Zwischenzeitlich traf der Anwohner mit seinem 17-jährigen Bruder auf die beiden Autoknacker. Als Polizeibeamte Auf dem Langen Kampe eintrafen hielten die zwei Brüder den Haupttäter fest. An der gegenüberliegenden Straßenseite stießen sie auf seinen Komplizen.

Der 29-jährige Bielefelder Mittäter durfte nach seiner Anhörung durch die Polizeibeamten seinen Heimweg antreten. Er wurde wegen der Beteiligung an den Autoaufbrüchen angezeigt.

Polizeibeamte nahmen den 22-jährigen Wohnungslosen fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Fahrzeugmappe eines Taxis und einen Nothammer. Der VW Caddy stand in unmittelbarer Nachbarschaft in der Hanfstraße und wies eine eingeschlagene Scheibe an der Beifahrerseite auf.

Bei seiner Vernehmung gestand der 22-Jährige den Kriminalbeamten, zwei Transporter und sechs Pkw in Wohngebieten im Bielefelder Osten aufgebrochen und Wertsachen gestohlen zu haben. Eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Bielefeld stimmte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld zu und ordnete Untersuchungshaft für den 22-Jährigen an.

