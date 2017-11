POL-BI: Griff durch auf Kipp stehendes Fenster - Einbruchversuch gescheitert

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Schildesche-

Am Mittwochabend, den 15.11.2017, versuchten Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung in der Loheide einzubrechen. Der Bewegungsmelder schlug sie in die Flucht.

Gegen 17:55 Uhr griff ein Unbekannter in der Straße Loheide durch ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung. Als er versuchte den Griff umzulegen um einzusteigen, ging der Bewegungsmelder an. Die 76-jährige in der Wohnung anwesende Bewohnerin bemerkte den versuchten Einbruch und benachrichtigte sofort die Polizei. Eine Fahndung verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell