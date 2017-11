POL-BI: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Montag, den 13.11.2017, zeigte eine Frau aus Wedemark bei der Polizei an, dass Unbekannte an ihrem Wagen Radmuttern gelöst hatten.

Am Sonntag, den 05.11.2017, 22:00 Uhr, parkte die 23-Jährige ihren roten Toyota auf dem Parkplatz an dem Campus Handwerk. Bis Freitag, den 10.11.2017, 16:00 Uhr, stand der Wagen dort unbewegt. Nach einer unauffälligen Heimfahrt am Freitag, fiel beim anschließenden Reifenwechsel auf, dass Unbekannte an beiden rechten Fahrzeugreifen ihres Yaris die Radmuttern gelöst hatten.

Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht?

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell