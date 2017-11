POL-BI: Versteck nützt Drogendealer nicht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Hillegossen - Nach der Festnahme eines Drogenhändlers durch eine Streifenwagenbesatzung, erließ ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld am Montag, 13.11.2017, einen Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Obdachlosen.

Das Streifenteam erkannte gegen 00:10 Uhr einen Mann an der Detmolder Straße, der sich an der Bushaltestelle "Oerlinghauser Straße" verstecken wollte. Die Beamten kontrollierten den 34-Jährigen, der in seinem Rucksack zahlreiche Drogen transportierte. Sie fanden ein Kilogramm Amphetamin, 90 Ecstasy Tabletten, 100 Gramm Marihuana. Bei Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits per Haftbefehl, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wurde.

Der 34-Jährige räumte den eigenen Drogenkonsum, sowie den Handel mit Betäubungsmitteln gegenüber den Polizisten ein. Sie nahmen den Mann fest und stellten die Drogen sicher. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte erneut einen Haftbefehl gegen den Drogendealer, der in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell