POL-BI: Kiosküberfall - Polizei nimmt Täter fest

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Täter erpresste am Sonntag, den 12.11.2017, in einem Kiosk an der Jakobusstraße Kleingeld. Polizisten nahmen ihn in Tatortnähe fest.

Gegen 15:25 Uhr betrat ein Mann den Kiosk an der Jakobusstraße. Er bedrohte den 42-jährigen Angestellten und verlangte die Herausgabe von Geld. Das Opfer händigte dem Täter Kleingeld in Höhe von fünf Euro aus. Als der Mann mehr Geld forderte, verwies der Kiosk-Mitarbeiter auf den schlechten Umsatz. Als der Täter den Kiosk verließ, informierte das Opfer die Polizei. Anhand der durchgegebenen Personenbeschreibung trafen Polizisten in der Oststraße auf den 31-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Der polizeibekannte Bielefelder hatte in einem anderen Kiosk von der Beute eine Dose Bier gekauft. Die Polizisten fanden bei seiner Durchsuchung die restlichen vier Euro. Ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ist eingeleitet.

