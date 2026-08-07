Polizei Köln

POL-K: 260807-3-K/LEV Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigung an Kabelsträngen in Leverkusen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Der Staatsschutz der Polizei Köln hat die Ermittlungen nach einer Sachbeschädigung an Daten- und Stromkabeln im Bereich Leverkusen-Manfort aufgenommen. Die Ermittler gehen von einer Sabotage zum Nachteil der Deutschen Bahn aus und bitten um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (6. August) an der Stixchesstraße nahe der Gleistrasse einen unterirdischen Kabelschacht und durchtrennten mehrere Kabel- und Glasfaserstränge. Bei den Kabeln der Deutschen Bahn handelte es sich um nicht mehr genutzte Leitungen, sodass der Regional- und Fernverkehr nicht beeinträchtigt ist. Nach Angaben eines Telekommunikationsanbieters kam es jedoch zu Störungen des Telefonnetzes in rund 400 Leverkusener Haushalten.

Der Staatsschutz der Kölner Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Bereich der Stixchesstraße gemacht haben, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/de)

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