Polizei Köln

POL-K: 260720-3-LEV Drei Festnahmen nach Raubüberfall auf 24-jährigen Kölner

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 24-jährigen Kölner am Samstagabend (18. Juli) in Leverkusen-Wiesdorf haben Polizisten drei Tatverdächtige (20, 20, 22) festgenommen. Gegen 22.30 Uhr waren sie gemeinsam mit dem Kölner in einer Parkanlage nahe der Straße "Am Büchelter Hof" unterwegs, als ein derzeit noch namentlich unbekannter Mann dazukam und den 24-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray eingesprüht haben soll. Anschließend sollen die Tatverdächtigen den Kölner mit einem Teleskopschlagstock und einem Messer verletzt haben. Der 24-Jährige übergab seine Umhängetasche mit Bargeld und konnte flüchten, als die Männer versuchten, ihm seine hochwertige Uhr zu entreißen. Passanten verständigten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung nahmen Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige an ihren Wohnanschriften in Leverkusen fest. Der Dritte stellte sich wenig später auf einer Polizeiwache. Gegen alle drei Männer erließ ein Richter Haftbefehle. (ja/ts)

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