Polizei Köln

POL-K: 260703-1-K Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckerei in Köln-Deutz - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bäckerei in Köln-Deutz am frühen Freitagmorgen (3. Juli) sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohten drei maskierte Männer gegen 5 Uhr einen 31-jährigen Zulieferer vor einer Bäckereifiliale an der Siegburger Straße. Einer der Tatverdächtigen soll den Mann mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht und ihn gezwungen haben, die Filiale zu öffnen. Im Verkaufsraum forderten die Angreifer die Herausgabe von Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Sie trugen schwarze Kleidung sowie schwarze Handschuhe und sprachen Deutsch mit Akzent. Vermutlich hatten sie sich über die Dr. Simons Straße angenähert und sind mit einem Auto geflüchtet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (ja/ts)

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