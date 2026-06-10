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Polizei Köln

POL-K: 260610-3-K Räuber mit weißem Stoffbeutel überfällt Tankstelle - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Dienstagnachmittag (9. Juni) im Stadtteil Ensen fahndet die Polizei nach einem Räuber, der mit einem dunkelgrünen Mundschutz maskiert war.

Nach aktuellen Erkenntnissen betrat der Verdächtige gegen 16 Uhr die Tankstelle auf der Kölner Straße/Elisenstraße. Er gab vor, ein Messer zu haben und forderte Bargeld. Mit der Beute in einem mitgebrachten weißen Stoffbeutel flüchtete der Mann in Richtung Gilgaustraße.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Videoaufnahmen der Tankstelle aus. Der Täter war bekleidet mit einer grauen Stoffmütze, einem dunkelblauen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und blauen Turnschuhen mit weißer Sohle.

Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder der Identität des Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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