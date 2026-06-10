Polizei Köln

POL-K: 250610-2-K Eisdiele in Köln-Raderberg erneut durch Brandsatz beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem Feuer in einer Eisdiele in Köln-Raderberg in der Nacht zu Mittwoch (10. Juni) sucht die Polizei Köln Zeugen. Bereits in der vergangenen Woche (4. Juni) war dasselbe Geschäft Ziel eines Angriffs geworden.

Anwohner waren gegen 2.55 Uhr durch einen Knall geweckt worden. Kurz darauf sahen sie die beschädigte Glasfront der Eisdiele auf der Brühler Straße sowie ein Feuer im Innenraum des Geschäfts. Dort waren ein Tisch und mehrere Stühle in Brand geraten, die die Feuerwehr löschte.

Die Hintergründe und mögliche Zusammenhänge der beiden Taten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 15 bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Flüchtigen geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell