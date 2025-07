Polizei Köln

POL-K: 250710-2-LEV Zwei Ladendiebe auf Beutezug erwischt - umfangreiches Diebesgut entdeckt

Köln (ots)

Zivilfahnder des Kriminalkommissariats 73 haben am Mittwochnachmittag (9.Juli) in einem Einkaufszentrum in Leverkusen-Wiesdorf zwei mutmaßliche Ladendiebe (26, 39) auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen. Gegen 13 Uhr war den Beamten das Duo beim auffälligen Auskundschaften der Geschäfte aufgefallen. Bei der Übergabe eines prall gefüllten Rucksacks zwischen den Männern, schritten die Beamten dann zügig ein, als sich der 26-Jährige in Richtung Parkhaus aufmachen wollte. Dort überprüften sie den Mann, bevor er sich mit seinem dort abgestellten Toyota entfernen konnte. Währenddessen erwischten die Polizisten im Einkaufszentrum seinen Komplizen, nachdem dieser ein Schuhgeschäft verlassen hatte.

In den Rucksäcken sowie in dem genutzten Fahrzeug entdeckten die Zivilbeamten schließlich gestohlene Kleidungsstücke in einem Warenwert von über 3000EUR.

Da die Festgenommenen im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz haben, sollen sie noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/al)

