Polizei Köln

POL-K: 250428-4-K Massiver Übergriff auf junge Kölnerin an Frankfurter Straße - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagabend (26. April) im Zeitraum zwischen 21.20 - 21.40 Uhr soll ein circa 23 - 25 Jahre alter, 1,80 - 1,90 Meter großer und durchtrainierter Mann eine junge Kölnerin an der Frankfurter Straße in Mülheim massiv sexuell bedrängt haben. Laut Angaben der Geschädigten soll der bärtige Angreifer braun-schwarzes, gelocktes und zum Pferdeschwanz gebundenes Haar haben. Beide Unterarme seien tätowiert, darunter eine Frau als Motiv. Zum Tatzeitpunkt habe der Unbekannte ein schwarz-rot-weißes Top mit breiten Ärmeln und weiße, höhere Sneaker getragen. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen.

Kurz vor dem Überfall sei die Jugendliche am Mülheimer Bahnhof in einen Bus in Richtung Wiener Platz gestiegen und habe sich in den hinteren Bereich gesetzt. Dort habe der spätere Tatverdächtige ihr gegenübergesessen und sie bereits aufdringlich "fixiert". Als sie an der Elisabeth-Breuer-Straße wieder ausstieg, habe der Deutsch mit Akzent sprechende Mann sie verfolgt und ihr anzüglich hinterhergerufen und -gepfiffen, bevor es zu dem Übergriff kam. Letztlich habe die Geschädigte sich losreißen und am Wiener Platz eine Passantin ansprechen können, die umgehend die Polizei informierte.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell