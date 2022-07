Polizei Köln

POL-K: 220731-4-K 23-Jähriger nach Auseinandersetzung am Rheinufer festgenommen - Haftrichter!

Köln (ots)

Polizisten haben am Samstagmittag (30. Juli) einen polizeibekannten 23 Jahre alten Mann nach einem Angriff auf einen Köln-Besucher (59) am Rheinufer in Riehl festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Wohnungslose den Mann aus Kranenburg auf dem Niederländer Ufer gegen 12 Uhr geschlagen, mit einem Ast angegriffen und dabei verletzt haben. Bei der Auseinandersetzung erlitt der 59-Jährige leichte Schürfwunden. Während der anschließenden Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige und versuchte die Beamten zu treten und sie mit Kopfstößen zu treffen. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, soll er noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind Gegenstand der Ermittlungen. (mw/iv)

