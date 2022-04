Polizei Köln

POL-K: 220427-2-K Radfahrerin bei Kollision mit abbiegendem Lkw schwerverletzt

Köln (ots)

Schwere Verletzungen hat am Mittwochvormittag (27. April) eine 24 Jahre alte Radfahrerin infolge eines Verkehrsunfalls mit einem abbiegenden Sattelzug in Köln-Riehl erlitten. Nach der Kollision an der Frohngasse Ecke Niederländer Ufer gegen 9.20 Uhr sperrten Polizisten zur Unfallaufnahme den Einmündungsbereich bis ca. 10.30 Uhr und stellten das Fahrrad zur Eigentumssicherung sicher. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der zunächst in Richtung Innenstadt fahrende, 65-jährige Scania-Fahrer vom Niederländer Ufer kurz vor der Zoobrücke nach rechts in die Frohngasse in Richtung Zoo/Flora abgebogen. Gleichzeitig beabsichtigte die parallel fahrende 24-Jährige laut Zeugenangaben, dem Radweg Niederländer Ufer weiterhin geradeaus in Richtung Innenstadt zu folgen. Hierbei wurde die Kölnerin von der Zugmaschine erfasst. (cg/cs)

