Polizei Köln

POL-K: 220413-1-K Zeugenaufruf nach Raubüberfall auf Senior in dessen Wohnung

Köln (ots)

Nach einem Raub auf einen 89 Jahre alten Kölner am Dienstagabend (12. April) im Stadtteil Porz-Urbach sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen und möglichen Zeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand brachen die Männer gegen 21.40 Uhr in das Haus in der Dorotheenstraße ein, bedrohten den Senior mit einem Messer und entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld und Schmuck befanden.

Bei den Unbekannten handelt es sich nach Angaben des Senioren um Deutsche, die beide etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahren alt sind. Sie waren dunkel gekleidet, einer trug eine Baseballkappe.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 fragen: Wer hat am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dorotheen- und/oder der Danziger Straße beobachtet? Wer hat gesehen, wie die Männer den Tresor vermutlich in ein Auto geladen haben und weggefahren sind? Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, den Gesuchten oder zum Verbleib der Beute geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell