Polizei Köln

POL-K: 220404-7-K Kiosk ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach vier mit Sturmhauben vermummten Männern, die am Freitagabend (1. April) einen Kiosk-Betreiber (61) in der Burgstraße in Köln-Höhenberg mit Schlagstöcken bedroht und Geldscheine sowie Zigaretten geraubt haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Verdächtigen gegen 22 Uhr den Kiosk betreten und mit den Holzstöcken auf den Tresen geschlagen. Laut Zeugenaussagen sollen drei von Ihnen etwa 1,85 Meter groß gewesen sein, der Vierte wurde als deutlich kleiner beschrieben. Nach der Tat rannten die Gesuchten in Richtung Ostheimer Straße davon. Zeugen werden gebeten sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/as)

