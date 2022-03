Polizei Köln

POL-K: 220320-4-K/GM 63-Jährige durch häusliche Gewalt tödlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagnachmittag (20. März) hat eine 63 Jahre alte Frau im oberbergischen Lindlar bei einer Auseinandersetzung in ihrer Wohnung schwerste Kopfverletzungen erlitten. Dringend tatverdächtig ist ihr gleichaltriger Ehemann. Ein Rettungshubschrauber flog die Geschädigte in eine Klinik, wo sie ihren Verletzungen erlag. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entfernte sich der Tatverdächtige in einem Porsche vom Tatort. An der Brionner Straße prallte der Cayenne gegen 17.50 Uhr frontal gegen einen Baum. Der 63-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen (siehe hierzu Pressemitteilung der Polizei Oberbergischer Kreis: POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden - eine schwerstverletzte Person, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5175538 [presseportal.de] Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an. (cg/rr)

