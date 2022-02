Polizei Köln

POL-K: 220215-5-K Einbruch in Sülzer Goldschmiede - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Montag (14. Februar) haben Unbekannte die gläserne Eingangstür eines Juwelier-Ladens an der Straße Weyertal in Köln-Sülz eingeschlagen, mehrere Glasvitrinen im Verkaufsraum zertrümmert und eine Vielzahl von Schmuckstücken entwendet.

Laut Zeugenangaben sollen gegen 3.30 Uhr "drei etwa 20 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer" vom Tatort nahe der Zülpicher Straße in Richtung Nikolausstraße geflüchtet sein. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 71 bittet weitere Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell